Доллар подорожал: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос после подорожания на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 40,90 гривен, курс евро вырос на 10 копеек 44,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,40 гривен, евро по 43,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,58-40,61 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне после снижения в течение шести рабочих дней подряд.

Официальный курс на 25 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5505 гривен за 1 доллар (+0,1027 грн). Курс евро составит 43,5188 гривен за 1 евро (+0,2841 грн).

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуация на валютном рынке Украины на этой неделе будет оставаться стабильной, несмотря на ежедневную изменчивость.

При этом экономическая составляющая для гривны позитивная, отметил банкир.