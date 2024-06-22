Яким буде курс долара наприкінці червня та від чого це залежить: прогноз банкіра

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, минулого тижня сталося декілька важливих подій, які поки що непрямо, але позначаться на валютному ринку у найближчій перспективі.

Зокрема, це анонс чергового червневого пакету макрофіну від Єврокомісії та МВФ на суму понад близько 4,2 млрд доларів, які можуть бути спрямовані на покриття видатків бюджету, а відтак врівноважити дохідну та видаткові частини.

Крім того, це рішення Великої сімки про надання Україні потужного кредиту на 50 млрд доларів, що сплачуватиметься коштом заморожених російських активів.

На його думку, чергове зниження облікової ставки НБУ до 13% свідчить про те, що обвалу гривні найближчим часом не станеться. Крім того, вочевидь девальваційні процеси значно загальмували: очікується, що порівняно з травнем, вони будуть майже нульовими.

"Загалом триває дія режиму "керованої гнучкості", що фактично унеможливлює з’яву неконтрольованих процесів на валютному ринку", - сказав Лєсовий.

Банкір нагадав, що на валютному ринку діє система валютних змін, яка за деяким винятком, є цілком прогнозованою, і в рамках цієї системи щотижневі зміни є малопомітними: наприклад, після тренду на зростання курсів завжди настає зворотний процес, але будь-які курсові зміни завжди є м’якими.

"Попри інфляційний тиск через зростання тарифів на електроенергію та очікуване збільшення акцизів на пальне, ринок перебуває в більш-менш прогнозованому стані. У другому півріччі інфляція прискориться до 5-6% до кінця року, однак цей показник не перевершує прогнози та очікування: очікується, що до кінця року інфляція складе до 8,2%. Але схоже, що головні інфляційні зміни будуть помітні вже у липні", - додав він.

Прогноз курсу

Лєсовий вважає, що з 24 до 30 червня основні показники валютного ринку будуть такими: