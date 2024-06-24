ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ підвищив курс долара після тижневого зниження

Україна, Понеділок 24 червня 2024 15:44
UA EN RU
НБУ підвищив курс долара після тижневого зниження Фото: курс долара виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом шести робочих днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5505 грн за 1 долар (+0,1027 грн).

НБУ підвищив курс долара після тижневого зниження

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,5188 гривень за 1 євро (+0,2841 грн).

НБУ підвищив курс долара після тижневого зниження

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 40,58-40,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищив курс долара після тижневого зниження

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 40,85 гривень.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, зростання курсу долара було викликане збільшенням бюджетних видатків. Проте ситуація на валютному ринку України залишалася контрольованою.

Для компенсації структурного дефіциту валюти та недопущення надмірних курсових коливань НБУ зберігав активну присутність на валютному ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України