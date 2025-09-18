Долар подорожчав до світових валют після рішення ФРС США щодо ставки

Інвестори реагували на обережні сигнали Федеральної резервної системи щодо подальших знижень процентних ставок.

ФРС 17 вересня знизила ставку на 0,25%, як і очікувалося, і дала зрозуміти, що буде поступово здешевлювати кредити до кінця цього року. Глава ФРС Джером Пауелл назвав рішення "зниженням ризиків" на тлі ослаблення ринку праці, наголосивши, що поспіху із заходами пом'якшення немає.

Динаміка долара і євро

Одразу після оголошення рішення долар впав до рівня 96,224 пунктів щодо кошика основних валют - це мінімум із лютого 2022 року. Однак незабаром курс відновився і зріс на 0,44%, досягнувши позначки 97,074. У четвер вранці долар трохи зміцнився - до 97,095.

Прогноз ФРС показав очікування ще 50 базисних пунктів зниження ставок протягом двох засідань, що залишилися цього року. Однак на 2026 рік намічається тільки одне додаткове зниження.

Євро в четвер залишався стабільним на рівні 1,1809 долара після стрибка до максимуму з червня 2021 року на позначці 1,19185 напередодні.

Заяви Пауелла

Виступаючи на пресконференції після засідання, Пауелл зазначив, що головним пріоритетом наразі є послаблення ринку праці. "Немає шляхів без ризику... Не очевидно, що саме потрібно робити", - заявив він, додавши, що при цьому не можна залишати поза увагою інфляцію і завдання підтримки максимальної зайнятості.

За його словами, темпи створення робочих місць останніми місяцями виявилися нижчими за рівень, необхідний для утримання безробіття на стабільному рівні. В умовах слабкого найму будь-яке збільшення звільнень може швидко призвести до зростання безробіття.

Зміна риторики ФРС

Пауелл наголосив, що регулятор продовжить балансувати між інфляційними ризиками та ситуацією на ринку праці. Зміна риторики почалася ще влітку, коли стало зрозуміло, що запроваджені тарифи на імпорт за адміністрації Трампа не викличуть стійкого зростання цін.

При цьому прогнозується прискорення інфляції до кінця року, однак потім ціновий тиск має знизитися навіть на тлі м'якшої грошово-кредитної політики. Паралельно почали накопичуватися ознаки слабкості на ринку праці: зростання зайнятості близьке до нульової позначки.