Долар подорожчав на початку тижня: свіжі курси валют в обмінних пунктах

На ранок 22 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,30 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 грн, євро по 41,15 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,51-37,52 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до мінімуму з кінця грудня. Офіційний курс на 22 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5268 грн за 1 долар (-0,1826 грн). Курс євро становитиме 40,8404 гривень за 1 євро (-0,1742 грн).

Ситуація на ринку

Минулого тижня дефіцит валюти на міжбанку різко знизився. НБУ продав 530,90 млн доларів, скоротивши продаж на 21,1% порівняно з попереднім тижнем (673,27 млн доларів).

У результаті за тиждень курс долара на міжбанку впав із рівня з 37,80-90 грн/долар до 38,50-38-55 грн/долар. Офіційний курс знизився з 37,83 до 38,52 грн/долар. На готівковому ринку курс впав із 38,90 до 38,20 грн/долар.

Прогноз курсу

Як повідомив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня ситуація на валютному ринку навряд чи докорінно зміниться: з початку дії режиму "керованої гнучкості" саме міжбанк задає тон для готівкового ринку. Отже, курсові показники на готівковому ринку формуватимуться саме з урахуванням безготівкових курсів.

"Валютному ринку навряд чи загрожуватимуть якісь стрімкі курсові зміни: діятиме режим частих, але різноспрямованих змін без несподіваних падінь або навпаки - шалених зльотів", - упевнений експерт.