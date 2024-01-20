Яким буде курс долара наступного тижня: чи варто очікувати значних змін

Наступного тижня ситуація на валютному ринку багато в чому залежатиме від ролі Національного банку. Саме від обсягів та частоти валютних інтервенцій на міжбанку, які покликані вгамувати попит, залежатимуть курсові показники.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Готівковий ринок відповідним чином реагуватиме на будь-які зміни на безготівковому ринку, адже саме тут формуються вектори можливих курсових змін", - сказав він.

Лєсовий нагадав, у НБУ достатній обсяг міжнародних валютних резервів (до 40 млрд доларів), щоб реалізовувати досить гнучку тактику на міжбанку.

"Відтак можемо припустити, що валютному ринку навряд чи загрожуватимуть якісь стрімкі курсові зміни: діятиме режим частих, але різноспрямованих змін без неочікуваних падінь чи навпаки - шалених злетів", - впевнений експерт.

Фактори впливу

Як зазначив Лєсовий, окрім "фактору регулятора", ситуацію на валютному ринку формуватиме ще низка прямих та опосередкованих чинників, а саме:

1) Обсяг та своєчасність макрофінансової допомоги, щоб покрити левову частку бюджетних видатків (на 2024 рік Україна потребуватиме до 37 млрд доларів зовнішніх коштів);

2) Розвиток економіки: активізація всіх сфер економічної діяльності та відповідне зростання податкових надходжень;

3) Нарощування експорту, а відтак збільшення валютного виторгу;

4) Перебіг бойових дій;

5) Протидія і подолання наслідків ворожих обстрілів;

6) Суспільні настрої з найбільш значущих для країни питань.

Прогноз на тиждень

Як прогнозує експерт, з 22 по 28 січня основні показники ринку будуть такими:

Коридор курсових змін на міжбанку буде в межах 37,5-39 грн/долар та 40,5-42,5 грн/євро;

Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку очікується на рівні 0,5-1 грн;

Курсові межі коливань на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 38-40 грн/долар та 40-43 грн/євро.

"Таким чином, наступного тижня ситуація на валютному ринку навряд чи докорінним чином зміниться: від початку дії режиму "керованої гнучкості" саме міжбанк задає тон для готівкового ринку. Відтак курсові показники на готівковому ринку формуватимуться саме з огляду на безготівкові курси. Водночас ми не виключаємо, що на ринок можуть тиснути й інші фактори, дію та вплив яких прорахувати зараз вкрай важко", - резюмував Лєсовий.