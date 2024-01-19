НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з кінця грудня

Національний банк України знову знизив курс долара. Долар подешевшав до мінімуму з кінця грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 22 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5268 грн за 1 долар (-0,1826 грн).

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Курс євро становитиме 40,8404 гривень за 1 євро (-0,1742 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 37,51-37,52 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс упав на 20 копійок до 38,25 грн/долар.

Прогнози курсу

За останній тиждень курс упав приблизно на 40 копійок на міжбанку. Експерти впевнені, що курс долара залежить виключно від Національного банку, який контролює ринок за допомогою інтервенцій.

До якої позначки може дійти курс гривні - поки що невідомо. "Не думаю, що регулятор дозволить різкі курсові коливання. Навряд чи варто очікувати зміцнення гривні навіть до 37 доларів", - сказав РБК-Україна Олександр Паращій із Concorde Capital.

На готівковому ринку курс за останній тиждень упав на 70 копійок.

Водночас аналітики та банкіри погіршили прогнози. Фінансові аналітики у січні 2024 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,29 грн/долар. Крім того, банкіри прогнозують курс 41,31 грн/долар.