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Долар подорожчав на початку тижня: обмінники виставили нові курси валют

Україна, Понеділок 16 вересня 2024 10:25
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Долар подорожчав на початку тижня: обмінники виставили нові курси валют Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України відновив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 16 вересня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 46,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 45,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає п'ятий день поспіль.

Офіційний курс на 16 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3171 грн за 1 долар (+0,0428 грн).

Курс євро становитиме 45,7959 гривень за 1 євро (+0,3364 грн).

Курс долара у бюджеті-2025

Кабінет міністрів очікує зростання курсу долара до 45,0 гривень у 2025 році. На 2024 рік середній курс прогнозується на рівні 40,8 грн/долар. Курс долара залежатиме від тривалості війни. У разі припинення бойових дій курс стабілізується на поточному рівні 41 грн/долар.

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