Долар подорожчав на початку тижня: обмінники виставили нові курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України відновив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 16 вересня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 46,20 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 45,50 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає п'ятий день поспіль.
Офіційний курс на 16 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3171 грн за 1 долар (+0,0428 грн).
Курс євро становитиме 45,7959 гривень за 1 євро (+0,3364 грн).
Курс долара у бюджеті-2025
Кабінет міністрів очікує зростання курсу долара до 45,0 гривень у 2025 році. На 2024 рік середній курс прогнозується на рівні 40,8 грн/долар. Курс долара залежатиме від тривалості війни. У разі припинення бойових дій курс стабілізується на поточному рівні 41 грн/долар.