ua en ru
Пт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара зростає п'ятий день поспіль

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 15:44
UA EN RU
Курс долара зростає п'ятий день поспіль Фото: курс долара виріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає п'ятий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3171 грн за 1 долар (+0,0428 грн).

Курс долара зростає п'ятий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,7959 гривень за 1 євро (0,3364 грн).

Курс долара зростає п'ятий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 41,31-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара зростає п'ятий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Девальваційні очікування в Україні погіршуються. Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств прогнозують зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних 12 місяців.

За інформацією НБУ, у вересні на фінансові аналітики очікують курс 43,98 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за серпень (43,36 грн/долар).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Оборонці "Азовсталі" і не тільки. Україна повернула з полону ще 49 військових
Оборонці "Азовсталі" і не тільки. Україна повернула з полону ще 49 військових
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США