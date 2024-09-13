Курс долара зростає п'ятий день поспіль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3171 грн за 1 долар (+0,0428 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,7959 гривень за 1 євро (0,3364 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 41,31-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Девальваційні очікування в Україні погіршуються. Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств прогнозують зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних 12 місяців.

За інформацією НБУ, у вересні на фінансові аналітики очікують курс 43,98 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за серпень (43,36 грн/долар).