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Доллар подорожал в начале недели: обменники выставили новые курсы валют

Украина, Понедельник 16 сентября 2024 10:25
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Доллар подорожал в начале недели: обменники выставили новые курсы валют Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины возобновил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 сентября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,60 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 46,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 45,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает пятый день подряд.

Официальный курс на 16 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3171 гривен за 1 доллар (+0,0428 грн).

Курс евро составит 45,7959 гривен за 1 евро (+0,3364 грн).

Курс доллара в бюджете-2025

Кабинет министров ожидает роста курса доллара до 45,0 гривен в 2025 году. На 2024 год средний курс прогнозируется на уровне 40,8 грн./доллар. Курс доллара будет зависеть от продолжительности войны. При прекращении боевых действий курс стабилизируется на текущем уровне 41 грн/доллар.

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