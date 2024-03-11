Долар подорожчав на початку тижня: обмінники виставили курс валют

На ранок 11 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,55 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 42,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,00 гривні, євро по 41,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,18 - 38,22 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара. Долар подорожчав після падіння протягом двох днів поспіль.

Офіційний курс на 11 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,141 грн за 1 долар (+0,0574 грн). Курс євро становитиме 41,6957 гривень за 1 євро (+0,2074 грн).

Прогноз курсу

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного - до 43,89 грн/долар.

Згідно з базовим сценарієм агентство, уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед серйозними військовими загрозами.