Доллар подорожал в начале недели: обменники выставили курсы валют

По состоянию на утро 11 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,55 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,00 гривен, евро по 41,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,18 - 38,22 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подорожал после падения в течение двух дней подряд.

Официальный курс на 11 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,141 гривен за 1 доллар (+0,0574 грн). Курс евро составит 41,6957 гривен за 1 евро (+0,2074 грн).

Прогноз курса

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего до 43,89 грн/доллар.

Согласно базовому сценарию агентство, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед лицом серьезных военных угроз.