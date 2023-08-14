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Долар подорожчав на початку тижня: обмінники виставили новий курс

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Україна, Понеділок 14 серпня 2023 11:30
Долар подорожчав на початку тижня: обмінники виставили новий курс Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,60 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,10 гривні, євро по 40,90 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 14 серпня становить 40,2145 грн за євро (-0,0695 грн).

Долар подорожчав на початку тижня: обмінники виставили новий курс

Плани НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ готується перейти до гнучкого курсу долара, а фіксований курс може бути скасовано. НБУ зазначає, що планує перейти до гнучкого курсу долара. Це має на увазі контроль і при необхідності, коригування ситуації на ринку.

Аналітики вважають, що курс долара після скасування фіксації не має сильно змінитись. Голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій припускає, що на першому етапі для коливань курсу буде встановлено невеликий неформальний коридор у межах 30 копійок до поточного курсу. Саме в цьому коридорі курс і змінюватиметься.

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