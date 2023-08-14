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Доллар подорожал в начале недели: обменники выставили новый курс

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Украина, Понедельник 14 августа 2023 11:30
Доллар подорожал в начале недели: обменники выставили новый курс Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос в начале недели. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,60 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,90 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 14 августа составляет 40,2145 гривен за евро (-0,0695 гривен).

Доллар подорожал в начале недели: обменники выставили новый курс

Планы НБУ

Как сообщало РБК-Украина, НБУ готовится перейти к гибкому курсу доллара, а фиксированный курс может быть отменен. НБУ отмечает, что планирует перейти к гибкому курсу доллара. Это подразумевает контроль и при необходимости, корректировку ситуации на рынке.

Аналитики считают, что курс доллара после отмены фиксации не должен сильно измениться. Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий предполагает, что на первом этапе для колебаний курса будет установлен небольшой неформальный коридор в пределах 30 копеек к текущему курсу. Именно в этом коридоре курс и будет меняться.

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