Що впливатиме на долар наступного тижня та який курс очікувати: прогноз банкіра

Посеред січня ситуація на валютному ринку може мати ознаки напруженості. Водночас вона навряд чи виллється в активні курсові зміни.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, збільшена облікова ставка до 13,5% певною мірою зміцнює гривні та є допоміжним інструментом для запобігання курсових змін.

"Варто зауважити, що вже зараз фахівці передбачають, що 23 січня НБУ може ухвалити рішення про збільшення облікової ставки до 14-14,5% знову таки з метою посилення гривні", - сказав він.

За його словами, готівковий ринок житиме за формулою безготівкового ринку: формування курсів базуватиметься саме на показниках міжбанку з додаванням комісії фінустанов. Тобто провідна роль міжбанку збережеться.

Лєсовий нагадав для січня властиве сезонне зниження активності покупців, адже доходи громадян, порівняно з груднем значно знижуються. На грудень припадає період виплат премій та бонусів, отримання дивідендів тощо, а також громадяни витрачають значно більше коштів на різдвяно-новорічні приготування.

Банкір не виключає емоційної активності на готівковому ринку у зв'язку з невідомими першими кроками Дональда Трампа на посаді президента США відносно України.

"Загалом ситуація на валютному ринку всупереч пістрявим сенсаційним заголовкам у ЗМІ залишатиметься до міри прогнозованою, а офіційний курс коливатиметься в межах 42-42,5 грн/долар, тобто в коридорі 2 минулих тижнів січня", - сказав він.

Прогноз курсу

Щодо основних показників ринку, то, як прогнозує Лєсовий, вони будуть такими:

Валютні коридори: на міжбанку 42-42,5 грн/долар та 43,5-45 грн/євро, на готівковому ринку 42,2-43,2 грн/долар та 45-47,5 грн/євро.

Щоденні курсові зміни: на міжбанку до 0,05-0,15 грн, в комерційних банках до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах до 0,3 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, на валютному ринку триватиме період стримування інфляції, що може проявитися в цілком незначних і досить очікуваних курсових змінах. До того ж ринок припускає, що регулятор може збільшити облікову ставку до 14%, що зміцнить гривню та зменшить тиск на міжбанк. На мій погляд, наразі відсутні підстави для страхів за долю гривні", - констатував Лєсовий.