Долар подорожчав після зниження до 5-місячного мінімуму

Інфляція та реакція НБУ

Дані Держстату показали уповільнення річної інфляції в серпні до 13,2%. При цьому другий місяць поспіль фіксується місячна дефляція.

Уповільнення інфляції може призвести до того, що НБУ перейде до пом'якшення грошово-кредитної політики, а також девальвації гривні, оскільки боротьба з інфляцією стає менш актуальним завданням.

НБУ оголосить рішення щодо ключової ставки вже 11 вересня. Облікова ставка НБУ з березня 2025 року перебуває на рівні 15,5% річних.