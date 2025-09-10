RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар подорожал после снижения до 5-месячного минимума

Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения до минимума с начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2138 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2408 гривен за 1 евро (-0,0508 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

 

Инфляция и реакция НБУ

Данные Госстата показали замедление годовой инфляции в августе до 13,2%. При этом второй месяц подряд фиксируется месячная дефляция.

Замедление инфляции может привести к тому, что НБУ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики, а также девальвации гривны, поскольку борьба с инфляцией становится менее актуальной задачей.

НБУ объявит решение по ключевой ставке уже 11 сентября. Учетная ставка НБУ с марта 2025 года находится на уровне 15,5% годовых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро