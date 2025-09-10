Доллар подорожал после снижения до 5-месячного минимума

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения до минимума с начала апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 11 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2138 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,2408 гривен за 1 евро (-0,0508 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
Данные Госстата показали замедление годовой инфляции в августе до 13,2%. При этом второй месяц подряд фиксируется месячная дефляция.
Замедление инфляции может привести к тому, что НБУ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики, а также девальвации гривны, поскольку борьба с инфляцией становится менее актуальной задачей.
НБУ объявит решение по ключевой ставке уже 11 сентября. Учетная ставка НБУ с марта 2025 года находится на уровне 15,5% годовых.