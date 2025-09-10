Доллар подорожал после снижения до 5-месячного минимума

Инфляция и реакция НБУ

Данные Госстата показали замедление годовой инфляции в августе до 13,2%. При этом второй месяц подряд фиксируется месячная дефляция.

Замедление инфляции может привести к тому, что НБУ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики, а также девальвации гривны, поскольку борьба с инфляцией становится менее актуальной задачей.

НБУ объявит решение по ключевой ставке уже 11 сентября. Учетная ставка НБУ с марта 2025 года находится на уровне 15,5% годовых.