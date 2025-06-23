Долар подорожчав після удару США по ядерних об'єктах Ірану

Основні зміни 23 червня відбулися на ринку нафти - вартість сировини досягла п'ятимісячного максимуму - 78,5 доларів за барель марки Brent.

Одночасно глобальні фондові індекси знизилися після заяв президента США Дональда Трампа про можливу зміну режиму в Ірані.

Валютні коливання

Євро знизився на 0,33% до 1,1484 долара, а австралійський долар, який часто виступає індикатором ризику, опустився до місячного мінімуму - на 0,67% до 0,6408 долара.

Індекс долара, що відстежує курс до шести основних валют, зріс на 0,12% і досяг 99.037.

Ринки в очікуванні

Карол Конг, валютний стратег із Commonwealth Bank of Australia, зазначила, що інвестори зайняли вичікувальну позицію, очікуючи реакції Ірану. У фокусі - можливе зростання інфляції, викликане геополітичною нестабільністю.

За її словами, подальша динаміка валют залежатиме від заяв і дій урядів Ірану, Ізраїлю та США. Безпечні валюти, як-от долар та єна, можуть продовжити зростання в разі ескалації.

Азіатські валюти під тиском

Долар США виріс на 0,52% проти єни до 146,81 після досягнення місячного піку. Американська валюта також посилила тиск на інші азіатські валюти.

Стратеги Bank of America вважають, що пара долар-ієна може зрости ще вище, якщо ціни на нафту залишаться високими. Японія імпортує майже всю свою нафту, понад 90% якої надходить з Близького Сходу, тоді як США значною мірою енергетично незалежні.

Загроза в Ормузькій протоці

Іран пообіцяв захистити себе після того, як США скинули 12-тонні проникаючі авіабомби на гірський масив над ядерним об'єктом Фордо. Американські лідери закликали Тегеран до стриманості.

Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки - одного з ключових світових енергетичних маршрутів. Через ці вузькі води між Іраном, Оманом і ОАЕ проходить майже чверть усіх світових поставок нафти.

Ринки зберігають обережність

Головний інвестиційний стратег Saxo Чару Чанана заявила, що поки що ринки розцінюють удари США як обмежену подію, а не початок широкої війни. Відсутність різких стрибків у захисні активи вказує на те, що інвестори не готові до паніки.

Проте долар знову проявив себе як захисний актив в умовах зростання геополітичних ризиків. Однак помірні коливання показують, що інвестори поки що не готові робити ставку виключно на долар.