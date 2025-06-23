Доллар подорожал после удара США по ядерным объектам Ирана

Основные изменения 23 июня произошли на рынке нефти - стоимость сырья достигла пятимесячного максимума - 78,5 долларов за баррель марки Brent.

Одновременно глобальные фондовые индексы снизились после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной смене режима в Иране.

Валютные колебания

Евро снизился на 0,33% до 1,1484 доллара, а австралийский доллар, часто выступающий индикатором риска, опустился до месячного минимума - на 0,67% до 0,6408 доллара.

Индекс доллара, отслеживающий курс к шести основным валютам, вырос на 0,12% и достиг 99.037.

Рынки в ожидании

Карол Конг, валютный стратег из Commonwealth Bank of Australia, отметила, что инвесторы заняли выжидательную позицию, ожидая реакции Ирана. В фокусе - возможный рост инфляции, вызванный геополитической нестабильностью.

По ее словам, дальнейшая динамика валют будет зависеть от заявлений и действий правительств Ирана, Израиля и США. Безопасные валюты, такие как доллар и иена, могут продолжить рост в случае эскалации.

Азиатские валюты под давлением

Доллар США вырос на 0,52% против иены до 146,81 после достижения месячного пика. Американская валюта также усилила давление на другие азиатские валюты.

Стратеги Bank of America считают, что пара доллар-иена может вырасти еще выше, если цены на нефть останутся высокими. Япония импортирует почти всю свою нефть, свыше 90% которой поступает с Ближнего Востока, в то время как США в значительной степени энергетически независимы.

Угроза в Ормузском проливе

Иран пообещал защитить себя после того, как США сбросили 12-тонные проникающие авиабомбы на горный массив над ядерным объектом Фордо. Американские лидеры призвали Тегеран к сдержанности.

Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива - одного из ключевых мировых энергетических маршрутов. Через эти узкие воды между Ираном, Оманом и ОАЭ проходит почти четверть всех мировых поставок нефти.

Рынки сохраняют осторожность

Главный инвестиционный стратег Saxo Чару Чанана заявила, что пока рынки расценивают удары США как ограниченное событие, а не начало широкой войны. Отсутствие резких скачков в защитные активы указывает на то, что инвесторы не готовы к панике.

Тем не менее, доллар вновь проявил себя как защитный актив в условиях роста геополитических рисков. Однако умеренные колебания показывают, что инвесторы пока не готовы делать ставку исключительно на доллар.