Долар подорожчав після падіння до чотиримісячного мінімуму

Офіційний курс на 20 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3557 гривень за 1 долар (+0,0968 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,3241 гривень за 1 євро (+0,1502 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,60 гривень, курс євро виріс до 48,60 гривень.