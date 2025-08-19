Долар подорожчав після падіння до чотиримісячного мінімуму

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 20 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3557 гривень за 1 долар (+0,0968 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,3241 гривень за 1 євро (+0,1502 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,60 гривень, курс євро виріс до 48,60 гривень.
Як зазначають в інвесткомпанії ICU, НБУ свідомо зміцнив гривню на початку серпня. Однак, за їхнім прогнозом, надалі НБУ продовжить помірну девальвацію.