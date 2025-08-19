Доллар подорожал после падения до четырехмесячного минимума

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с начала апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 20 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3557 гривен за 1 доллар (+0,0968 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,3241 гривен за 1 евро (+0,1502 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,60 гривен, курс вырос упал до 48,60 гривен.
Как отмечают в инвесткомпании ICU, НБУ сознательно укрепил гривну в начале августа. Однако, по их прогнозу, в дальнейшем НБУ продолжит умеренную девальвацию.