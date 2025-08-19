RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар подорожал после падения до четырехмесячного минимума

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3557 гривен за 1 доллар (+0,0968 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3241 гривен за 1 евро (+0,1502 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,60 гривен, курс вырос упал до 48,60 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают в инвесткомпании ICU, НБУ сознательно укрепил гривну в начале августа. Однако, по их прогнозу, в дальнейшем НБУ продолжит умеренную девальвацию.

