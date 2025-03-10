Долар подорожчав після падіння до багатомісячного мінімуму

Офіційний курс на 11 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2870 гривень за 1 долар (+0,0743 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,7716 гривень за 1 євро (+0,0435 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,40 гривень.

Коментар НБУ

За інформацією НБУ, падіння курсу долара пояснюється зниженням попиту на валюту.

Як зазначили в НБУ, в Україні діє режим "керованої гнучкості" - курс протягом майже 1,5 року рухається в обох напрямках залежно від змін у балансі попиту та пропозиції валюти.

"На тлі поліпшення кон'юнктури ринку гривня зміцнилася, а середньомісячна різниця між офіційним і готівковим курсом у лютому не перевищувала 0,5%. Обсяг чистого попиту на валюту суттєво знизився з другої половини січня на тлі зменшення фіскального імпульсу", - йдеться в повідомленні НБУ.