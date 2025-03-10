Доллар подорожал после падения до многомесячного минимума

Официальный курс на 11 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,2870 гривен за 1 доллар (+0,0743 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,7716 гривен за 1 евро (+0,0435 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,40 гривен.

Комментарий НБУ

По информации НБУ, падение курса доллара объясняется снижением спроса на валюту.

Как отметили в НБУ, в Украине действует режим "управляемой гибкости" - курс в течение почти 1,5 года движется в обоих направлениях в зависимости от изменений в балансе спроса и предложения валюты.

"На фоне улучшения конъюнктуры рынка гривна укрепилась, а среднемесячная разница между официальным и наличным курсом в феврале не превышала 0,5%. Объем чистого спроса на валюту существенно снизился со второй половины января на фоне уменьшения фискального импульса", - говорится в сообщении НБУ.