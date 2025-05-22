Долар подорожчав після двох днів зниження

Ситуація на ринку

НБУ тримає курс долара стабільним біля рівня 41,50 гривень уже протягом двох тижнів. З початку місяця курс також майже не змінився. Ба більше, курс коливається у вузькому діапазоні 41,10-41,80 з початку лютого.

Аналітики очікують, що НБУ збереже курс на поточному рівні ще протягом кількох місяців, перш ніж відновити девальвацію.

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