Доллар подорожал после двух дней снижения

Ситуация на рынке

НБУ держит курс доллара стабильным около уровня 41,50 гривен уже в течение двух недель. С начала месяца курс также почти не изменился. Более того, курс колеблется в узком диапазоне 41,10-41,80 с начала февраля.

Аналитики ожидают, что НБУ сохранит курс на текущем уровне еще в течение нескольких месяцев, прежде чем возобновить девальвацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.