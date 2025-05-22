Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней снижения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 23 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4999 гривен за 1 доллар (+0,0639 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 46,9281 гривен за 1 евро (+0,0143 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,60 гривен.
НБУ держит курс доллара стабильным около уровня 41,50 гривен уже в течение двух недель. С начала месяца курс также почти не изменился. Более того, курс колеблется в узком диапазоне 41,10-41,80 с начала февраля.
Аналитики ожидают, что НБУ сохранит курс на текущем уровне еще в течение нескольких месяцев, прежде чем возобновить девальвацию.
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