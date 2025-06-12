Долар подорожчав в обмінниках, курс євро перевищив позначку 48 гривень

Станом на ранок 12 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 48,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро - по 47,15 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,54-41,58 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Офіційний курс на 12 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5117 гривень за 1 долар (-0,0449 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,4562 гривень за 1 євро (-0,0471 грн).