Доллар подорожал в обменниках, курс евро превысил отметку 48 гривен

По состоянию на утро 12 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 48,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 47,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,54-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Официальный курс на 12 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5117 гривен за 1 доллар (-0,0449 грн).

Официальный курс евро составит 47,4562 гривен за 1 евро (-0,0471 грн).