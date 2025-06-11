Долар подешевшав після двох днів зростання

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,70 гривень.

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 12 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5117 гривень за 1 долар (-0,0449 грн).

Інфляція та облікова ставка

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні в травні 2025 року зросли на 1,3%. Річна інфляція прискорилася до 15,9%.

Минулого тижня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це підтримає стійкість валютного ринку і контрольованість інфляційних очікувань.

Продовження боротьби НБУ з інфляцією робить малоймовірною девальвацію гривні.

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