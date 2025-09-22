Долар подорожчав в обмінниках, євро дешевшає

Курс долара в обмінних пунктах України зріс. Єдина європейська валюта подешевшала після різкого зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 вересня середній курс продажу зріс на 15 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) - зростав на 6 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 22 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2502 гривень за 1 долар (+0,0014 грн).

Офіційний курс євро складе 48,4215 гривень за 1 євро (-0,3635 грн).