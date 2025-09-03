Долар подорожчав в обмінниках, євро дешевшає

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 3 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3631 гривень за 1 долар (-0,0091 грн).

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,55 гривень.

Станом на ранок 3 вересня середній курс продажу зріс на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,55 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, регулятор очікує зростання попиту на валюту восени 2025 року.

Однак нинішня ситуація є стабільною порівняно з минулим роком, коли попит сягав до 1 млрд доларів щомісяця. На думку чиновника, протягом останніх місяців відбулося певне насичення попиту.

За даними НБУ, у серпні 2025 року чистий попит населення на валюту зріс на 30% до 351 млн доларів.