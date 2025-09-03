ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар подорожчав в обмінниках, євро дешевшає

Україна, Середа 03 вересня 2025 10:00
UA EN RU
Долар подорожчав в обмінниках, євро дешевшає Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 вересня середній курс продажу зріс на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,55 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 3 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3631 гривень за 1 долар (-0,0091 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,1756 гривень за 1 євро (-0,2919 грн).

Коментар НБУ

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, регулятор очікує зростання попиту на валюту восени 2025 року.

Однак нинішня ситуація є стабільною порівняно з минулим роком, коли попит сягав до 1 млрд доларів щомісяця. На думку чиновника, протягом останніх місяців відбулося певне насичення попиту.

За даними НБУ, у серпні 2025 року чистий попит населення на валюту зріс на 30% до 351 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці