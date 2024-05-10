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Долар подорожчав в обмінних пунктах: свіжі курси валют

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати після стрибка на міжбанку. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 39,95 гривні, курс євро зріс на 15 копійок 43,05 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,45 гривні, євро по 42,35 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,66-39,70 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні другий день поспіль.

Офіційний курс на 10 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5518 грн за 1 долар (+0,1690 грн). Курс євро становитиме 42,4312 гривень за 1 євро (+0,1144 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ надходження значного обсягу міжнародної допомоги Україні у березні призвело до збільшення бюджетних видатків. Частина цих коштів опинилася на валютному ринку, що викликало зростання курсу долара.

Зокрема, за квітень курс на готівковому ринку зріс на 70 копійок до 39,64 гривні у продажу.

Офіційний курс протягом березня неодноразово оновлював рекорди і досягнув максимуму 22 квітня - 39,78 грн/долар, після чого трохи знизився.

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