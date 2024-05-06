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У НБУ пояснили зростання курсу долара останнім часом

Україна, Понеділок 06 травня 2024 12:55
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У НБУ пояснили зростання курсу долара останнім часом Фото: частина бюджетних видатків пішла на валютний ринок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відновлення міжнародної допомоги Україні у березні призвело до збільшення бюджетних видатків, що викликало зростання курсу долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 24 квітня, під час якого було підтримано рішення знизити облікову ставку 13,5%.

"Помірне послаблення курсу гривні впродовж останнього місяця відображало передусім ефекти від надолуження бюджетних видатків, що були стриманими на початку року через затримки зовнішньої фінансової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація на валютному ринку залишалася контрольованою. "Режим керованої гнучкості забезпечує помірні двосторонні коливання обмінного курсу. Від’ємне сальдо інтервенцій НБУ в I кварталі суттєво знизилося, зокрема завдяки заходам з посилення валютного нагляду та припливу експортної виручки на тлі розширення поставок морським коридором", - додали в НБУ.

Учасники засідання також вказали на "збереження ризиків для валютного ринку, цінової та фінансової стабільності на прогнозному горизонті".

Рекордна сума допомоги

Яка зазначили в НБУ, з середини березня відбулися значні зрушення в питаннях надходження зовнішнього фінансування. Зокрема, в березні Україна отримала більше 9 млрд доларів від міжнародних партнерів, а у квітні - другий транш від ЄС обсягом 1,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

До того ж у США схвалили довгоочікуваний пакет військової та фінансової допомоги на поточний рік. "Як результат, ризик недоотримання зовнішнього фінансування у 2024 році суттєво знизився, і Україна може розраховувати на близько 38 млрд доларів від міжнародних партнерів. Це сприяє зниженню тиску на державні фінанси та посилює спроможність НБУ надалі підтримувати керовану ситуацію на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на готівковому ринку курс зріс за квітень на 1,8% до 39,64 грн/долар. Наприкінці місяця він піднявся вище 40 грн/долар, проте згодом трохи впав. Офіційний курс оновлював історичні максимуми та досяг 39,78 грн/долар на 22 квітня.

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