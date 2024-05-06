Готівковий курс долара за місяць виріс ще на 70 копійок, - НБУ
Середній курс продажу готівкового долара в Україні у березні 2024 року зріс на 1,8% до 39,64 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 1,81 гривень.
Курс долара у квітні
Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
Упродовж місяця офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. Рекорд був 22 квітня – 39,78 грн/долар, після чого курс трохи знизився. У підсумку за місяць курс зріс із 39,22 до 39,66 грн/долар.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Наприкінці квітня він піднявся вище 40 грн/долар, проте згодом трохи впав.
У НБУ не бачать проблем із коливаннями курсу та заявляють, що вони не загрожують стабільності.
Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні протягом 2022 року зріс на 47,7% – з 27,21 до 40,19 грн/долар.
Після цього середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік знизився на 5,9% до 37,83 гривні.