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Долар подорожчав: обмінні пункти виставили нові курси валют

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 грудня середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 37,45 гривні, курс євро впав на 10 копійок до 40,55 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 39,85 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,69 -36,11 (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підняв курс долара вище за рівень фіксованого, який тримався більше року (36,57). Долар на міжбанку йде вгору після скасування обмежень на готівковому ринку.

Офіційний курс на 6 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6618 грн за 1 долар (+0,1235 грн).

Курс євро становитиме 39,6461 гривень за 1 євро (-0,0674 грн).

Зближення курсів

НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню.

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку. Водночас курс на міжбанку зростає, оскільки НБУ почав давати зміцнюватися долару – до 36,70 грн/долар. Таким чином, курси почали зближуватись. Різниця між курсами скоротилася до 70 копійок.

Наприкінці року очікується зростання курсу долара , викликане проблемами із західною допомогою та зростанням бюджетних платежів.

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