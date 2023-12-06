Доллар подорожал: обменные пункты выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 6 декабря средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 37,45 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 40,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 39,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,69 -36,11 (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) поднял курс доллара выше уровня фиксированного, который держался больше года (36,57). Доллар на межбанке идет вверх после отмены ограничений на наличном рынке.

Официальный курс на 6 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,6618 гривен за 1 доллар (+0,1235 грн).

Курс евро составит 39,6461 гривен за 1 евро (-0,0674 грн).

Сближение курсов

НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков на продажу ими наличной иностранной валюты населению.

Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке растет, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару - до 36,70 грн/доллар. Таким образом, курсы начали сближаться. Разница между курсами сократилась до 70 копеек.

В конце года ожидается рост курса доллара, вызванный проблемами с западной помощью и ростом бюджетных платежей.