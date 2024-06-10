ua en ru
Пн, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар подорожчав: новий курс в обмінниках на початку тижня

Україна, Понеділок 10 червня 2024 10:14
UA EN RU
Долар подорожчав: новий курс в обмінниках на початку тижня Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах зростає після подорожчання на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 10 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 40,80 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,30 гривні, євро по 43,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,22-40,26 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара.

Офіційний курс на 10 червня 2024 року встановлено на рівні 40,2485 грн за 1 долар (+0,0948 грн). Курс євро становитиме 43,8709 гривень за 1 євро (+0,2439 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня ринок житиме в парадигмі нових курсів та нових валютних коридорів: 40-41 грн/долар на міжбанку та 40-41,2 грн/долар на готівковому ринку.

За його словами, середні тижневі відхилення будуть у межах 2% від стартового курсу тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Темпи б'ють рекорди. Де Україна бере газ та як намагається наростити видобуток
Темпи б'ють рекорди. Де Україна бере газ та як намагається наростити видобуток
DAILY
Федір Веніславський: Електронних повісток через електронні кабінети не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Електронних повісток через електронні кабінети не буде