Долар подорожчав: новий курс в обмінниках на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах зростає після подорожчання на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 10 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 40,80 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,30 гривні, євро по 43,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,22-40,26 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара.

Офіційний курс на 10 червня 2024 року встановлено на рівні 40,2485 грн за 1 долар (+0,0948 грн). Курс євро становитиме 43,8709 гривень за 1 євро (+0,2439 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня ринок житиме в парадигмі нових курсів та нових валютних коридорів: 40-41 грн/долар на міжбанку та 40-41,2 грн/долар на готівковому ринку.

За його словами, середні тижневі відхилення будуть у межах 2% від стартового курсу тижня.