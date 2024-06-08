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Чого очікувати від курсу долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень

Україна, Субота 08 червня 2024 08:45
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Чого очікувати від курсу долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень Фото: Курс долара в середині червня буде на рівні 40-41 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

За всіма ознаками в середині червня валютний ринок увійде в стан відносного спокою, але, звісно, вже з новими курсовими коридорами у 40-41 грн/долар, 43-46 грн/євро.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

На його думку, головними характеристиками ринку наступного тижня будуть такі:

1) Триватиме дія режиму "керованої гнучкості", головними особливостями якого досі лишається вільне курсоутворення з періодичним втручанням регулятора в разі виникнення загрози шаленого зростання попиту.

"Саме під дією цього режиму, як ми неодноразово наголошували, сформувалася система валютних коливань, які більш-менш є незмінними (окрім самого курсу валют): це і крок зростання чи зниження курсів, різниця між курсами купівлі та продажу, різниця курсів між безготівковим і готівковим ринками, конкуренція курсів купівлі та продажу між фінустановами, а також люфт допустимих валютних відхилень від початкового курсу тижня", - зазначив банкір.

Він наголосив, що щоденні коливання курсів валют можуть впадати в око (особливо це помітно за заголовками новин), однак у тижневому вимірі досі діятиме ця система. "Іншими словами: жодних саме різких падінь чи піднесень на ринку не спостерігатиметься. Будь-які зміни будуть до міри прогнозованими - в межах 3-4-денних спадних чи висхідних курсових тенденцій, які змінюватимуть одна одну", - прогнозує Лєсовий.

2) Після зростання тарифів на електроенергію цілком можливе прискорення об’єктивної інфляції, тобто зростання споживчих цін. "Зауважу: виробники не очікуватимуть, поки отримають нові платіжки за спожиту електроенергію, а відразу збільшать ціни, зваживши на зростання собівартості. Разом із травневою контрольованою девальвацією це ймовірно тиснутиме на валютний ринок, що може виявитися не лише в зростанні попиту на валюту, а й на збільшенні валютних інтервенцій, щоб загасити полум’я попиту", - сказав банкір.

3) "Водночас з огляду на темпи девальвації гривні, що спостерігалися у квітні-травні, можна припустити, що у літній період курсові коридори залишаться майже незмінними. Ми припускали два можливих сценарії розвитку подій у травні: це або активна, або аритмічна девальвація (коли після девальваційного місяця наставав би місяць спокою). Вочевидь реалізовано саме перший сценарій, тому з певними обмовками (якщо не втрутяться якісь додаткові наразі непрогнозовані чинники) можна розраховувати на те, що курс валют у літній період залишатиметься більш-менш сталим. Тобто, за весну девальвація вибрала весь накопичений запас міцної гривні", - зазначив Лєсовий.

Банкір нагадав, що у травні порівняно з квітнем курс долара додав у ціні на 2,6% (курс зріс з 39,51 грн до 40,53 грн). Тобто за квітень-травень гривня втратила майже 5% своєї вартості. А з початку року девальвація вже склала 6,7% (курс зріс з 38 грн до 40,53 грн).

Прогноз курсу

Лєсовий вважає, що матриця валютних змін впродовж 10-16 червня матиме такий вигляд:

  • Коридори допустимих (незагрозливих) валютних змін на міжбанку та готівковому ринку: 40-41 грн/долар та 43-45 грн /євро та 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/євро відповідно.
  • Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, наступного тижня ринок житиме в парадигмі нових курсів і нових валютних коридорів. На ринок можуть тиснути інфляційні процеси, проте у регулятора достатньо можливостей, щоб в разі нагальної потреби втрутитися на ринок та уникнути будь-яких неконтрольованих курсових змін", - констатував Лєсовий.

Нагадаємо, на початку червня долар подешевшав після рекордного зростання в травні. За останній тиждень офіційний курс впав з 40,53 грн/долар до 40,24 грн/долар.

Протягом останнього тижня НБУ скоротив інтервенції з продажу валюти на міжбанку для підтримки гривні з 1,081 млрд доларів до 695 млн доларів.

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