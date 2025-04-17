Долар подорожчав, курс євро знову зріс до 47 гривень

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подорожчала до 47 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 18 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3825 гривень за 1 долар (+0,1673 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,0043 гривень за 1 євро (+0,1838 грн). Це близько до максимуму, досягнутого 15 квітня - 47,0271.



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,40 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив заступник глави НБУ Юрій Гелетій, падіння курсу долара останніми місяцями спричинене збільшенням пропозиції валюти на ринку.

Крім того, істотно знизилася активність громадян на ринку. У квітні українці вже більше продають валюти, ніж купують.