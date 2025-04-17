ua en ru
Чт, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Доллар подорожал, курс евро снова вырос до 47 гривен

Украина, Четверг 17 апреля 2025 15:38
UA EN RU
Доллар подорожал, курс евро снова вырос до 47 гривен Фото: курс доллара вырос на 17 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова подорожала до 47 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3825 гривен за 1 доллар (+0,1673 грн).
Доллар подорожал, курс евро снова вырос до 47 гривен

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,0043 гривен за 1 евро (+0,1838 грн). Это близко к максимуму, достигнутому 15 апреля - 47,0271.
Доллар подорожал, курс евро снова вырос до 47 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подорожал, курс евро снова вырос до 47 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,40 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, падение курса доллара в последние месяцы вызвано увеличением предложения валюты на рынке.

Кроме того, существенно снизилась активность граждан на рынке. В апреле украинцы уже больше продают валюты, че покупают.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
В Украине усилят меры безопасности на Пасху: будут проверки
В Украине усилят меры безопасности на Пасху: будут проверки
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза