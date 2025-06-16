Долар подорожчав, євро знову перевищив позначку 48 гривень: офіційні курси

Прогноз курсу

Протягом року в Україні очікується зростання курсу долара, однак воно буде не таким швидким, як очікувалося раніше.

Фінансові аналітики у травні 2025 року покращили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,47 грн/долар. У квітні вони очікували курс 44,75 грн/долар.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування населення в травні погіршилися до 43,10 грн/долар порівняно з 42,50 грн/долар у квітні.

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