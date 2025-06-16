Доллар подорожал, евро снова превысил отметку 48 гривен: официальные курсы

Прогноз курса

В течение года в Украине ожидается рост курса доллара, однако он будет не таким быстрым, как ожидалось ранее.

Финансовые аналитики в мае 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,47 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 44,75 грн/доллар

По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в мае ухудшились до 43,10 грн/доллар по сравнению с 42,50 грн/доллар в апреле.

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