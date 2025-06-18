Долар подорожчав, євро впав нижче 48 гривень

Офіційний курс на 19 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6293 гривень за 1 долар (+0,1038 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,9028 гривень за 1 євро (-0,1131 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 41,67-41,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,35 гривень.