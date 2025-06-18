Долар подорожчав, євро впав нижче 48 гривень

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро впав нижче рівня 48 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 19 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6293 гривень за 1 долар (+0,1038 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,9028 гривень за 1 євро (-0,1131 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 41,67-41,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,35 гривень.
Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.
Однак прогнози поліпшуються і курс очікується нижче 45 гривень.
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