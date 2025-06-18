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Долар подорожчав, євро впав нижче 48 гривень

Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро впав нижче рівня 48 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6293 гривень за 1 долар (+0,1038 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,9028 гривень за 1 євро (-0,1131 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 41,67-41,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,35 гривень.

 

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

Однак прогнози поліпшуються і курс очікується нижче 45 гривень.

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