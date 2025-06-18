Доллар подорожал, евро упал ниже 48 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро упал ниже уровня 48 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 19 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6293 гривен за 1 доллар (+0,1038 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,9028 гривен за 1 евро (-0,1131 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,67-41,71 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,35 гривен.
Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.
Однако прогнозы улучшаются и курс ожидается ниже 45 гривен.
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