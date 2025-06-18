Доллар подорожал, евро упал ниже 48 гривен

Официальный курс на 19 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6293 гривен за 1 доллар (+0,1038 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,9028 гривен за 1 евро (-0,1131 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,67-41,71 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,35 гривен.