Долар подорожчав, євро підсочив до нового максимуму

Курс євро-долар

Євро зріс до долара на 0,25% і до 1,181 - найвищого рівня з кінця 2021 року. Єдина валюта зросла на 13,8% у період із січня до червня, що стало найсильнішим показником за перше півріччя.

Як зазначив голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександр Мартиненко, ослаблення долара щодо євро пояснюється побоюваннями щодо наслідків політики адміністрації президента США Дональда Трампа для американської економіки.

За його словами, загалом хаотична непередбачувана політика нової американської адміністрації завдала серйозного репутаційного удару по акціях і облігаціях США, як одним із найбезпечніших ринкових активів. І це також негативно позначилося на американському доларі.

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