Доллар подорожал, евро подсочил до нового максимума

Курс евро-доллар

Евро вырос доллару на 0,25% и до 1,181 - самого высокого уровня с конца 2021 года. Единая валюта выросла на 13,8% в период с января по июнь, что стало самым сильным показателем за первое полугодие.

Как отметил глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко, ослабление доллара относительно евро объясняется опасениями последствий политики администрации президента США Дональда Трампа для американской экономики.

По его словам, в целом хаотичная непредсказуемая политика новой американской администрации нанесла серьезный репутационный удар по акциям и облигациям США, как одним из самых безопасных рыночных активов. И это также негативно отразилось на американском долларе.

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