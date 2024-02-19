Долар подорожчав через зростання дефіциту валюти: дані НБУ

Національний банк України збільшив продаж доларів із резервів у зв'язку із зростанням дефіциту валюти. Курс долара зріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
НБУ протягом тижня 12-16 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 322,3 млн доларів. Це в 1,6 раза більше, ніж тижнем раніше (200,40 млн доларів).
З початку року НБУ продав на міжбанку 3,161 млрд доларів.
Минулого тижня курс на міжбанку зріс приблизно на 50 копійок і вперше за останній місяць перевищив 38 грн/долар. У другій половині тижня курс впав нижче за цю позначку. У підсумку офіційний курс зріс із 37,62 до 37,97 грн/долар.
На готівковому ринку курс спочатку зріс із 38,05 до 38,40 грн/долар, але наприкінці тижня повернувся до рівня 38,10 грн/долар.
НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар. Однак після 10 січня дефіцит скоротився і курс пішов униз.
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи відданість "курсовій стійкості". За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.