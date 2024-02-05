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Долар подешевшав на початку тижня: скільки коштує валюта в обмінниках

Україна, Понеділок 05 лютого 2024 11:25
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Долар подешевшав на початку тижня: скільки коштує валюта в обмінниках Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також знижується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 5 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 38,05 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 41,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,55 гривні, євро по 40,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,49-37,53 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара . Офіційний курс на 5 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5698 грн за 1 долар (-0,0349 грн). Курс євро становитиме 40,8797 гривень за 1 євро (+0,2102 грн).

Ситуація на ринку

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, у січні 2024 року ситуація на валютному ринку України поступово покращувалась на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року.

За його словами, якщо у першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно зі грудневими значеннями, але залишався значним – на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на покращення балансу попиту та пропозиції – з початку року він зміцнився на 1,2%.

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