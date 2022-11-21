Долар подешевшав на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 21 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 40,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,70 грн (39,85 – 18 листопада)

продаж – 40,40 грн (40,60 – 18 листопада) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 39,95 грн (40,20 – 18 листопада),

продаж – 40,95 грн (41,25 – 18 листопада) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,15 грн (8,25 – 18 листопада),

продаж – 8,75 грн (8,90 – 18 листопада) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 21 листопада становить 37,8906 грн за євро (+0,1225 грн).