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Доллар подешевел в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 21 ноября

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Украина, Понедельник 21 ноября 2022 11:58
Доллар подешевел в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 21 ноября Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 30 копеек до 40,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,70 грн (39,85 - 18 ноября)
  • продажа - 40,40 грн (40,60 - 18 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,95 грн (40,20 - 18 ноября),
  • продажа - 40,95 грн (41,25 - 18 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,15 грн (8,25 - 18 ноября),
  • продажа - 8,75 грн (8,90 - 18 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 21 ноября составляет 37,8906 гривен за евро (+0,1225 грн).

Доллар подешевел в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 21 ноября

Напомним, в Национальном банке не ожидают значительных колебаний курса доллара к гривне до конца года.

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