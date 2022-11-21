Доллар подешевел в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 21 ноября

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 30 копеек до 40,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,70 грн (39,85 - 18 ноября)

продажа - 40,40 грн (40,60 - 18 ноября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 39,95 грн (40,20 - 18 ноября),

продажа - 40,95 грн (41,25 - 18 ноября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,15 грн (8,25 - 18 ноября),

продажа - 8,75 грн (8,90 - 18 ноября) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 21 ноября составляет 37,8906 гривен за евро (+0,1225 грн).