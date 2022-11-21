Доллар подешевел в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 21 ноября
В обменных пунктах Украины сегодня, 21 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 30 копеек до 40,95 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,70 грн (39,85 - 18 ноября)
- продажа - 40,40 грн (40,60 - 18 ноября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,95 грн (40,20 - 18 ноября),
- продажа - 40,95 грн (41,25 - 18 ноября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,15 грн (8,25 - 18 ноября),
- продажа - 8,75 грн (8,90 - 18 ноября) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 21 ноября составляет 37,8906 гривен за евро (+0,1225 грн).
Напомним, в Национальном банке не ожидают значительных колебаний курса доллара к гривне до конца года.
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