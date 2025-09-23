Долар подешевшав після зростання чотири дні поспіль

Найкращі валюти 2026 року

За даними Bloomberg, жорстка грошово-кредитна політика в Угорщині та Чехії допомагає їхнім валютам показувати найкращі результати у світі цього року.

Форинт подорожчав більш ніж на 20% до долара, а чеська крона зросла на 18% - більше, ніж будь-яка з 31 основної валюти, які відстежує Bloomberg.

Дедалі більше інвесторів вважає, що зміцнення форинта і крони продовжиться.